Scicli, a Sampieri riprende "Cogitare": lectio del preside di Architettura de "La Sapienza"

“Cogitare” riprende il suo cammino a Sampieri mercoledì 20 agosto alle ore 19: sarà il professore modicano Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma, a trattare nella sua lectio un tema di grande attualità urbanistica: “ Le forme dell’acqua tra la terra e il mare”. L’occupazione delle coste, la gestione delle acque marine e fluviali rispetto al governo dei territori si impone oggi come ipotesi di lavoro urgente ed indispensabile per garantire l’ambiente e l’eco sistema. L’appuntamento vale come corso di formazione per l’Ordine degli Architetti di Ragusa che sponsorizza l’evento.