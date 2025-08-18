Basket, si raduna la nuova Virtus Ragusa: si parte con visite mediche e riunioni tecniche

E’ tutto pronto per la presentazione ufficiale della Virtus Ragusa in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’appuntamento, aperto alla stampa, è fissato per mercoledì 20 agosto alle ore 17, nella welcome zone del PalaPadua. Saranno svelati la nuova squadra, lo staff tecnico, medico e dirigenziale che affronteranno la stagione 2025/26. Il gruppo sarà affidato ancora a Massimo Di Gregorio, confermato nelle vesti di capo allenatore, affiancato da Lia Valerio (assistant coach) e Giovanni Pioggia (secondo assistente).

Alla presentazione interverranno la presidente Sabrina Sabbatini e i rappresentanti dell’associazione Virtus Nel Cuore, che grazie all’azionariato popolare hanno contribuito in maniera decisiva al rilancio del progetto sportivo.

La stagione prenderà ufficialmente il via giovedì 21 agosto con i primi allenamenti al PalaPadua. La prima gara di campionato è in programma domenica 28 settembre a Monopoli, l’esordio in casa è fissato per il weekend successivo, domenica 5 ottobre, alle 18 contro Adria. Nel frattempo, la maggior parte dei giocatori ha già raggiunto Ragusa per le visite mediche di rito, mentre l’americano Marcus Brown si aggregherà al gruppo mercoledì.

Nella foto, Lia Valerio e Massimo Di Gregorio