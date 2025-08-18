Palazzolo, nuova data per lo spettacolo con Pippo Pattavina "Il ratto delle Sabine"

È in programma giovedì 28 agosto alle 20,30 lo spettacolo “Il ratto delle Sabine” con Pippo Pattavina, che era stato rinviato a causa di un malore del protagonista. L'evento sarà al teatro greco di Akrai, nell'ambito della stagione estiva di Palazzolo è, promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide, in collaborazione con il Parco archeologico di Siracusa.

Restano valide le prenotazioni per lo spettacolo già effettuate.

Pattavina porta in scena un classico del teatro comico scritto dall’austriaco Franz Vön Schöntan. Con lui ci saranno Raffaella Bella, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giampaolo Romania, Mariarita Sgarlato, Riccardo Maria Tarci e Aldo Toscano. Il testo racconta la storia di un capocomico teatrale che gira di paese in paese con la sua compagnia in cerca di spettatori per le sue rappresentazioni e che si presenta in casa di un maestro di scuola elementare ricevendo il copione del dramma che dà il titolo all’intera commedia.