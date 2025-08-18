Genova, altro morto per il taser: 2 carabinieri indagati

Sono indagati per omicidio colposo i due carabinieri, intervenuti a Sant'Olcese, in provincia di Genova, dove un 47enne è deceduto, dopo essere stato colpito con un taser. La procura di Genova aveva aperto un'inchiesta e ora ha iscritto sul registro degli indagati i due militari. Si tratta di un atto dovuto per chiarire i fatti.

Secondo quanto ricostruito a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine erano stati i vicini di casa perché avevano sentito forti rumori provenire dall'appartamento. All'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri l'uomo era in forte stato di agitazione e un militare lo ha colpito col taser. L'uomo ha accusato un malore e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto sul posto.

Solo poche ore prima in Sardegna un altro uomo, di 57 anni, è morto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato sempre il taser per bloccarlo, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli.