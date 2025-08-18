ou
ULTIME NOTIZIE

Trasferiti primi rifiuti da discarica Sin di Crotone





Calcio, sabato il Palermo chiude gli abbonamenti: è di 17 mila il tetto massimo

SportPalermo

Il Palermo comunica che la campagna abbonamenti 2025/2026 si concluderà in concomitanza con l'inizio ufficiale del campionato del Palermo in Serie BKT, in programma sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera contro la Reggiana.
I prossimi, fino ad esaurimento disponibilità, saranno quindi gli ultimi giorni a disposizione per sottoscrivere l'abbonamento e assicurarsi la prelazione per la prossima stagione. Il Club ha fissato, infatti, in 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione in corso e questo sarà il limite massimo garantito di abbonamenti anche nella stagione sportiva 2026/2027.

