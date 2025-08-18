'Summer screening', prosegue il progetto di prevenzione dell'Asp di Palermo

Prosegue senza sosta l'attività del "Summer Screening", il programma di prevenzione promosso dall'Asp di Palermo che nel mese di agosto garantisce ai cittadini screening oncologici gratuiti, senza prenotazione e con accesso diretto.

Un'opportunità semplice e sicura per proteggere la salute anche nei mesi estivi. L'iniziativa, offre la possibilità di effettuare:

Mammografia (per le donne tra 50 e 69 anni); Pap test e HPV test (per le donne tra 25 e 64 anni); Screening del colon-retto (per uomini e donne tra 50 e 69 anni, con ritiro del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci).

Qui di seguito sedi, orari e giorni per effettuare gli esami.

Screening mammografico: destinato alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato la mammografia di screening negli ultimi 2 anni. Accesso gratuito, libero, senza appuntamento:

- P.T.A. Albanese - Via Papa Sergio 1 Dalle 8.30 alle 13.30: 20, 22, 26 e 28 agosto; dalle 14.30 alle 17: 26 e 28 agosto;

- Ex Ipai - Via Carmelo Onorato 6 Dalle 8.30 alle 13.30: 19, 20, 21 22, 25, 26, 27, 28 e 29 agosto;

Dalle ore 14.30 alle ore 16.50: 19, 21, 26 e 28 agosto;

- Villa delle Ginestre - Via Castellana 145 Dalle 8.30 alle 13.30: 19, 21, 25, 27 e 29 agosto;

Dalle 14.30 alle 17: 19 e 21 agosto.

- Ospedale Ingrassia-Corso Calatafimi 1002; Dalle 8.30 alle 13.30:

25, 26, 27 e 28 agosto; Dalle 14.30 alle 17.15: 25 e 26 agosto.

- Poliambulatorio di Bagheria - Via Bernardo Mattarella 82 Dalle 8.30 alle 13.15: 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 agosto;

Dalle 14.30 alle 17.15: 19, 21 e 28 agosto.

- Ospedale Vecchio di Carini - Piazza S. Francesco 1:

Dalle 8.30 alle 13.30: 19 e 26 agosto.

- Ospedale Vecchio di Cefalù - Via Aldo Moro 1 Dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17: 26 agosto.

- Ospedale dei Bianchi di Corleone - Via Don G. Colletto 25 Dalle 8.30 alle 13.30: 30 agosto.

Screening del tumore del collo dell'utero. Destinato alla donne di età compresa tra 25 e 64 anni, se non già eseguito nei 3 o 5 anni precedenti (Pap test o HPV test). Accesso gratuito, libero, senza appuntamento:

- Ex IPAI - Via Carmelo Onorato 6, 2° piano, Palermo. Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00, Martedì e giovedì ore 9.00-17.00 (orario continuato). Per informazioni: Tel. 091 70

4536 - screeningcerviceuterina@asppalermo.org - Sede Arenella - PTA Albanese - Via Papa Sergio I n. 5, Palermo.

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00, Martedì e giovedì ore 9.00-17.00 (orario continuato). Per informazioni: Tel. 091 70

6888 - screeningcerviceuterina@asppalermo.org Per chi preferisse una sede Consultoriale più vicina alla propria abitazione, è possibile richiedere un appuntamento inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica:

screeningcerviceuterina@asppalermo.org. Gli operatori contatteranno l'utente per concordare sede, girono e orario dell'esame.

Screening del tumore del colon retto. Il Sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci può essere ritirato (e poi consegnato) in una delle farmacie di città e provincia. L'elenco può essere consultato al seguente link:

https://screening.asppalermo.org/farmacie.php#farm L'esame (gratuito) è riservato a uomini e donne tra 50 e 69 anni che non lo abbiano effettuato nei due anni precedenti.

- Poliambulatorio di Lercara Friddi - Via F. Calì:

Dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18: 28 agosto.

- Ospedale Civico di Partinico - Via Circonvallazione 186 Dalle 8.30 alle 13.30: 22, 25e 29 agosto; Dalle 14.30 alle 19.30:

21 e 28 agosto.

- Ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana Dalle 8.30 alle 13.30: 19 e 30 agosto.

- Ospedale "Cimino" di Termini Imerese via S. Cimino n. 2 Dalle 14.30 alle 18.30: 21 e 28 agosto.