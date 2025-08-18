ou
Trasferiti primi rifiuti da discarica Sin di Crotone

Sessantenne arestato a Melito Porto Salvo per stalking

Altro sud

Un uomo di 60 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Melito Porto Salvo con l'accusa di stalking.
L'arresto é stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica.
La vittima dello stalking di cui é accusato il sessantenne é una donna di 50 anni, che ha subito per mesi pedinamenti, telefonate da numero anonimo e inseguimenti in auto.
Le indagini dei carabinieri che hanno portato all'arresto dell'uomo sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla donna.
In una circostanza la vittima è stata costretta a rifugiarsi in un esercizio pubblico per sottrarsi al suo persecutore.
L'episodio é stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, consentendo di confermare il contenuto della denuncia presentata dalla donna.

