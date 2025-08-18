Coldiretti Calabria: grandinata sul Reventino: danni ingenti a colture

Coldiretti Calabria esprime "vicinanza e solidarietà" alla cooperativa Piano Grande e all'azienda Allasia Plant Magna Grecia S.S, "duramente colpite - é detto in una nota - dalla violenta grandinata che ieri si è abbattuta sull'altopiano del Reventino, tra i comuni di Decollatura e Soveria Mannelli".

"L'evento atmosferico - aggiunge Coldiretti - ha compromesso in pochi minuti intere coltivazioni orticole in pieno campo, in particolare patate, zucchine e peperoni, e ha danneggiato, vista la violenza e l'intensità dell'evento atmosferico, anche alcuni vivai forestali, nonostante la presenza delle reti di protezione.

Il danno alle colture, esteso per circa 40 ettari di territorio, è grave e irreversibile, poiché la grandine ha reciso i peduncoli dei fiori, compromettendone la produttività futura.

Secondo i dati rilevati dai sistemi Demetra installati nelle aziende agricole dell'altopiano, in appena 45 minuti si sono registrati 108,20 mm/m² di precipitazioni. Demetra è la piattaforma Coldiretti di monitoraggio agrometeorologico avanzato, in grado di fornire dati puntuali e utili alla gestione del rischio in agricoltura. È in corso una ricognizione dei danni per accompagnare le aziende agricole colpite nel percorso di segnalazione e gestione dell'emergenza".

Il presidente e il direttore della Federazione interprovinciale Coldiretti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Fabio Borrello e Pietro Bozzo, ribadiscono "l'impegno e il supporto dell'organizzazione per seguire da vicino la situazione. Episodi estremi come questo - affermano Borrello e Bozzo-- confermano la crescente vulnerabilità dell'agricoltura di fronte ai cambiamenti climatici. È sempre più necessario garantire agli agricoltori strumenti adeguati per fronteggiare le emergenze e salvaguardare il futuro produttivo del territorio".