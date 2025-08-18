Trasferiti primi rifiuti da discarica Sin di Crotone

E' niziato oggi il trasferimento fuori regione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla bonifica del Sito di interesse nazionale di Crotone.

I primi camion sono partiti questa mattina dal sito di Eni Rewind nell'ambito di un programma che riguarda il trasferimento di 1.570 tonnellate di rifiuti non pericolosi che fanno parte delle diecimila tonnellate già rimosse.

Il trasferimento proseguirà nei prossimi giorni.

I rifiuti, dopo le operazioni di caratterizzazione, selezione e omologazione, saranno caricati su oltre cento mezzi pesanti, ad un ritmo di 15 al giorno, e inviati in impianti e discariche autorizzati in varie regioni italiane. In tutte le fasi saranno effettuati controlli ambientali e sanitari con il supporto dei carabinieri e dei tecnici di Arpacal, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Calabria.

L'operazione segna l'inizio dello smaltimento, fuori da Crotone e dalla Calabria, di oltre 400 mila tonnellate di rifiuti non pericolosi e di 360 mila tonnellate di rifiuti pericolosi.

Secondo il commissario straordinario per il Sin di Crotone, Emilio Errigo, presente alla partenza dei camion, "questa è la prima azione concreta di bonifica di una discarica abusiva mai autorizzata dalla Regione Calabria e dove per decenni sono stati depositati rifiuti contenenti metalli pesanti, radionuclidi e amianto".

Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi contenenti tenorm, amianto e metalli pesanti, non smaltibili in Italia, Eni Rewind ha già comunicato di essere stata autorizzata dalla Svezia ad esportarne da Crotone 40mila tonnellate da conferire entro il 25 maggio del prossimo anno. I rifiuti verranno trasferiti in container, via nave, dal porto di Gioia Tauro.