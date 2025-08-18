ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, aperto al pubblico il cantiere per il restauro dei "Teleri della passione"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, aperto al pubblico il cantiere per il restauro dei "Teleri della passione"

Modica, aperto al pubblico il cantiere per il restauro dei "Teleri della passione"

CulturaRagusa

Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate ha effettuato un sopralluogo insieme al vescovo di Noto, Monsignor Rumeo, e al sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco, nella Chiesa di S. Paolo Apostolo a Modica, dove è allestito il cantiere di restauro dei Teleri della Passione. Presenti anche l'amministrazione Comunale di Modica e un nutrito gruppo di consiglieri comunali. I pregiati manufatti artistici, rinvenuti nel 2021 in magazzini della chiesa in precarie condizioni di conservazione, sono attualmente oggetto di un importante intervento di restauro finanziato dalla Regione Siciliana su specifico emendamento presentato dal deputato della DC alla scorsa manovra finanziaria: “La scoperta dei Teleri della Passione ha suscitato grande interesse nella comunità locale grazie anche al cantiere di restauro affidato alla maestra restauratrice Gaetana Ascenzo, allestito presso la Chiesa di S. Paolo Apostolo e aperto quotidianamente ai fedeli e ai turisti. I visitatori possono ammirare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17:30 una delle Chiese più belle della città di Modica e seguire i lavori di restauro dei Teleri della Passione".

Potrebbero Interessarti