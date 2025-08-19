Il Frigintini comincia la preparazione e spera nel ripescaggio in Promozione

Il Frigintini Calcio inizia a “sudare”, i rossoblu da ieri a lavoro per preparare la nuova stagione Modica – Dopo i tre giorni di test fisici, da ieri il Frigintini Calcio ha iniziato la preparazione in vista dell'avvio della nuova stagione. Sono stati ben 28 gli atleti che hanno risposto alla convocazione e hanno iniziato a lavorare con entusiasmo al “Vincenzo Barone”, che grazie alla disponibilità del dottor Mattia Pitino, fino a quando non sarà pronto lo stadio “Pietro Scollo” di contrada Caitina, sarà il “quartier generale” dei rossoblù. Lo staff tecnico, capitanato dal nuovo tecnico Ciccio Di Rosa e alcuni rappresentanti della dirigenza rossoblu, hanno accolto gli atleti che, dopo i saluti di benvenuto hanno iniziato a “sudare”. A collaborare con il giovane tecnico modicano, ci saranno il professor Simone Pluchino, il suo collaboratore professor Giorgio Giunta e il preparatore dei portieri Massimo Ventura. La dirigenza dei rossoblu della Contea, intanto, ha anche presentato domanda di ripescaggio nel campionato di Promozione, ma al di la della categoria in cui il Frigintini sarà ammesso, l'obiettivo principale del sodalizio sarà quello di far crescere i giovani locali e del territorio che vorranno sposare questo progetto e dare loro la possibilità di una vetrina importante nel calcio dei “grandi”. “Iniziamo con entusiasmo questa stagione – dichiarano i dirigenti del Frigintini – e a lavorare con i nostri giovani ai quali abbiamo affiancato dei giocatori di esperienza che ci aiuteranno a farli crescere. Siamo consapevoli che, qualsiasi sia la categoria in cui giocheremo, ci attendono delle sfide difficili, ma tutto l'ambiente e carico e motivato per affrontarle con la solita passione e lotteremo come abbiamo sempre fatto per raggiungere i nostri obiettivi”. Nell'attesa di sapere la categoria di appartenenza, la comitiva rossoblu per tutto il mese di agosto e le prime settimane di settembre si allenerà al “Barone” dal lunedì al giovedì e il sabato disputerà un allenamento congiunto con formazioni del territorio.