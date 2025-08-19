Militello Val Catania è pronta per l'ultimo saluto al 're della televisione"

Il Comune di Militello in Val di Catania si prepara a rendere omaggio al suo cittadino più illustre. Nel piccolo centro a una cinquantina di chilometri da Catania domani, alle 16, saranno celebrati i funerali di Pippo Baudo. A officiarli, nel Santuario di Santa Maria della Stella, sarà il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. La macchina organizzativa è in moto da giorni per accogliere i tanti, famosi e non, attesi per l'ultimo saluto al 're' della tv italiana. Il sindaco Giovanni Burtone ha disposto il lutto cittadino. "Pippo Baudo ha fatto la storia del servizio pubblico radiotelevisivo - dice -, innovando radicalmente il modo di fare intrattenimento, spettacolo e approfondimento grazie alla sua inesauribile passione e alla sua peculiare sensibilità, che non hanno mai incontrato eguali in altre personalità del mondo della televisione". Il primo cittadino, che ha firmato l'ordinanza, ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere su tutti gli edifici comunali, in segno di lutto e il divieto di ogni spettacolo e attività ludica in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In occasione della prossima seduta del Consiglio comunale, inoltre, sarà osservato un minuto di silenzio. "La morte di Pippo Baudo - sottolinea il sindaco Burtone - rappresenta una notevole perdita per l'intera nazione e, in particolare, per il comune di Militello in Val di Catania, al quale il conduttore televisivo è rimasto avvinto da un forte legame tanto che a più riprese egli stesso ha rivendicato pubblicamente e con orgoglio le proprie origini militellesi". Un affetto, quello del Pippo nazionale, che la comunità di Militello in Val di Catania, che oggi vive "momenti di forte commozione", ha sempre ricambiato. Per consentire a chi lo volesse di rendere omaggio al conduttore domani sarà allestita la camera ardente al Santuario di Santa Maria della Stella a partire dalle 9 e fino alle 13. "La chiesa riaprirà, poi, alle 15.30 per consentire l'ingresso ai familiari, alle autorità, ai colleghi artisti e ai giornalisti accreditati per assistere ai funerali", spiegano dal Comune, sottolineando che "i cittadini potranno accedere nel limite dei rimanenti posti disponibili in chiesa".