Palermo, sgombero in via Fattori: 10 famiglie lasciano le case occupate

"Ieri è stato eseguito lo sgombero di un immobile di via Fattori, occupato abusivamente da dieci famiglie per un totale di 36 persone, tra cui numerosi minori. L'intervento, più volte affrontato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuto dal prefetto, è stato coordinato dalla Questura di Palermo, dopo i ripetuti tentativi dell'ufficiale giudiziario e si è svolto in maniera ordinata e pacifica. Presenti forze dell'ordine, vigili del fuoco, polizia municipale e servizi sociali, a garanzia sia della sicurezza che del supporto ai nuclei familiari coinvolti. Tale azione congiunta conferma che il rispetto della legge e la tutela delle persone possono andare di pari passo". Lo dice Brigida Alaimo, assessore alla Legalità del Comune di Palermo. "Ringrazio le istituzioni che hanno operato con professionalità, assicurando un intervento pacifico e attento ai minori e alle famiglie presenti - aggiunge -. L'Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno per il rispetto delle regole e la tutela della convivenza civile, coniugando fermezza e attenzione alle fragilità sociali".