ULTIME NOTIZIE

Ragusa, fino al 29 in Cattedrale installata l'opera di Alessia Forconi "Semen"

Salvini annuncia l'alta velocità nel 2032 sul Ponte nello Stretto

PoliticaCataniaMessinaPalermo

"Per noi è fondamentale arrivare con l'alta velocità fino a Reggio Calabria. Perché il ponte, oltre che essere una straordinaria opera d'ingegneria, risolve i problemi e unisce l'Italia al nord Europa e rilancia tutti i porti del Sud Italia e del Mediterraneo, se arrivi velocemente in treno a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Napoli, Roma, Milano e Berlino. L'obiettivo è di arrivare a ponte costruito, intorno al 2032, con l'alta velocità che arriva sulle due sponde. Quindi a Reggio Calabria da una parte e a Messina dall'altra. Sia per i passeggeri che per le merci". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo del cantiere della metro C a Roma in piazza Venezia.“C'è in fase di progettazione la parte finale sul Tirreno per arrivare a Reggio attraversando la provincia di Cosenza e conto che ci saranno risposte positive a breve. Problemi di finanziamento non ce ne sono perché Rfi ha 100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per opere su rotaia. Io penso che sarà un nuovo Rinascimento - sottolinea - anche dal punto di vista commerciale, trasportistico, industriale e turistico. Sono contento di accompagnare questo periodo straordinario".

