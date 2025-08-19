ou
Ragusa, fino al 29 in Cattedrale installata l'opera di Alessia Forconi "Semen"

Concerto del rapper siracusano annullato a Naro, Nisi: "Sono un ragazzo pulito"

SpettacoloSiracusa

"Sono amareggiato. Mi stanno massacrando per una serata che dovevo fare a Naro, in una piazza per un evento pubblico. Ma il sindaco non ha voluto. Non sono l'unico che canta queste canzoni. Sto leggendo degli articoli su cose del passato. Mi state diffamando. Vi dovete vergognare, Io non ho nulla contro le forze dell'ordine. Anzi, io le ammiro per ciò che fanno. Questo è il mio personaggio, il mio stile. Sono un ragazzo pulito, ho 18 anni e non ho mai avuto problemi con la giustizia. Mai avuto una denuncia. Non sono un criminale". Sono le parole di Samuele Nisi, giovane rapper che ieri sera si sarebbe dovuto esibire in un concerto pubblico a Naro, in provincia di Agrigento. Evento annullato dopo lo stop del sindaco.

