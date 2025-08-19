Nomina autorità portuale di Palermo, il Pd: "Questro centrodestra è un ring"

"Con lo scontro Schifani-Salvini sulla nomina sull'autorità portuale di Palermo, la guerra nel centrodestra raggiunge vette nazionali". Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all'Ars. "Il presidente Schifani ha la necessità di tenere i rapporti con Sammartino promettendo la nomina a vicepresidente della Regione - aggiunge Catanzaro - al tempo stesso attacca il leader della Lega Salvini in merito alla nomina di Tardino all'autorità portuale. Ormai questo centrodestra è un ring, un tutti contro tutti del quale a pagare il prezzo sono i siciliani".