ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, fino al 29 in Cattedrale installata l'opera di Alessia Forconi "Semen"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Nomina autorità portuale di Palermo, il Pd: "Questro centrodestra è un ring"

Nomina autorità portuale di Palermo, il Pd: "Questro centrodestra è un ring"

PoliticaPalermo

"Con lo scontro Schifani-Salvini sulla nomina sull'autorità portuale di Palermo, la guerra nel centrodestra raggiunge vette nazionali". Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all'Ars. "Il presidente Schifani ha la necessità di tenere i rapporti con Sammartino promettendo la nomina a vicepresidente della Regione - aggiunge Catanzaro - al tempo stesso attacca il leader della Lega Salvini in merito alla nomina di Tardino all'autorità portuale. Ormai questo centrodestra è un ring, un tutti contro tutti del quale a pagare il prezzo sono i siciliani".

Potrebbero Interessarti