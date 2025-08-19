ou
Ragusa, fino al 29 in Cattedrale installata l'opera di Alessia Forconi "Semen"

Seconda vittima del botulino in Sardega: è Valeria Sollai, anche lei aveva mangiato guacamole a Fiesta Latina

Fatti&Notizie

Seconda vittima del botulino in Sardegna. E' morta oggi, martedì 19 agosto, nelle prime ore della mattina Valeria Sollai, la donna di 62 anni ricoverata da settimane al policlinico di Monserrato dopo che aveva mangiato cibi con guacamole alla Fiesta Latina.
L'8 agosto scorso era morta Roberta Pitzalis, 38 anni, anche lei intossicata dal batterio dopo che aveva mangiato taco con salsa messicana a base di avocado acquistato in un food truck nel corso dello stesso evento.

