ULTIME NOTIZIE

Ragusa, fino al 29 in Cattedrale installata l'opera di Alessia Forconi "Semen"

Coltivazione di canapa indiana scoperta nel Reggino

Altro sud

Una piantagione di marijuana è stata sequestrata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno trovato oltre duemila arbusti di cannabis sativa, coltivati con tecniche avanzate e collegati ad un sistema di irrigazione.
La scoperta è avvenuta durante un'attività di rastrellamento, condotta dai militari della stazione di Caulonia e dai carabinieri "Cacciatori Calabria" Secondo gli investigatori, un gruppo criminale sarebbe stato in grado di sfruttare l'isolamento e la fitta vegetazione per occultare un "impero verde" nascosto tra i boschi.

Una coltivazione che, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un'impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga.

