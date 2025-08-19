Forza Italia elogia i Servizi sociali a Pachino: "Con Di Raimondo un cambio di passo"

Non ho alcun dubbio nell’affermare che il governo a Pachino sta ben lavorando. La svolta c’è stata nel giugno del 2024 ed è stata soprattutto nei Servizi sociali, dove è radicalmente cambiata la gestione del settore. A dirlo è il coordinatore di Pachino di Forza Italia, Pippo Gennuso. “Ho potuto constatare il buon lavoro fatto dalla dottoressa Giuseppina Di Raimondo. Si tratta di un cambio di passo a favore delle fasce più deboli di questa città. Soni i comuni cittadini di Pachino a riferirmelo e non alcun dubbio per crederci. La nostra assessora può contare sul sostegno dei nostri consiglieri comunali. Ci sono sacche di povertà al di là delle apparenze, che vanno sostenute. La nostra assessora con le scarse risorse comunali cerca di dare a ciascuno adeguate risposte. E’ un medico che conosce il territorio - afferma Gennuso- e sa quali sono i problemi della gente. Le dico soltanto di proseguire con l’abnegazione di oggi un lavoro così delicato e difficile”.