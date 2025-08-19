Ragusa, rifiuti lungo la strada che conduce all'ospedale Arezzo

“Questa mattina, dietro impulso di numerosi cittadini, mi sono recata sulla Ss 115, nel tratto che da via Risorgimento conduce al Maria Paternò Arezzo e prosegue in direzione Modica. La situazione che ho potuto constatare è indegna di una città come Ragusa. La carreggiata, nel tratto fino allo svincolo con la Ss 194 e in entrambi i sensi di marcia, è invasa da sterpaglie e rifiuti, guardrail distrutti e parapetti sgretolati, vegetazione che in più punti limita la visuale, residui di vecchi cantieri abbandonati tra le sterpaglie secche, fino ad arrivare a due ferri arrugginiti che spuntano direttamente dall’asfalto. Una condizione di pericolo per chi percorre ogni giorno l’arteria e una pessima cartolina per i turisti”. Così la consigliera comunale Rossana Caruso.

Che aggiunge: “Ho fotografato e filmato tutto, a rischio della mia stessa sicurezza, perché ciò che i cittadini mi hanno raccontato è purtroppo realtà. Il paradosso è evidente: mentre i visitatori cercano di immortalare la bellezza di Ibla fermandosi lungo la strada, si trovano con i piedi tra la spazzatura, le sterpaglie e il degrado. Resta però una domanda fondamentale: di chi è la competenza di questo tratto? Dell’Anas o del Comune di Ragusa? I cittadini hanno diritto a una risposta chiara e, soprattutto, a una soluzione immediata".