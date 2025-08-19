Ragusa, fino al 29 in Cattedrale installata l'opera di Alessia Forconi "Semen"

Fino al 29 agosto presso l’altare di San Giovanni Battista della Cattedrale di Ragusa, dove solitamente viene collocato il reliquario a forma di braccio con un frammento osseo del santo, è installata l’opera di Alessia Forconi “Semen”, a cura di Andrea Guastella.

La scultura rappresenta un braccio che affonda in un parallelepipedo di resina rossa; le dita, rivolte in direzione opposta rispetto alle dita del reliquario che sfiorano il cielo, diventano radici: l’incarnazione perfetta del detto di Tertulliano, per cui “sanguis cristianorum est semen”, è seme il sangue del cristiano. Non a caso, dalla scultura si levano due spighe di bronzo: segno della messe scaturita dal sacrificio del giusto. L’evento è organizzato dall’Associazione Tendenze col patrocinio della Parrocchia di San Giovanni Battista.