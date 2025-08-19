Pozzallo, alla Villa comunale l'arrivo dell'Icona Giubilare delle Misericordie
In una splendida cornice di pubblico, domenica sera presso la Villa
Comunale di Pozzallo, si è tenuto l'annunciato evento dell'arrivo della Icona
Giubilare delle Misericordie d'Italia, benedetta da Papa Francesco.
La venuta a Modica è stata organizzata e voluta dalla Misericordia in
occasione dell'anno Santo, ed ha avuto tappa unica in provincia di Ragusa.
Presenti le rappresentanze delle autorità civili, religiose e militari, l'Icona è
stata accolta proveniente e trasportata da un mezzo sanitario della
Confederazione Misericordie, in uno scenario suggestivo ed emotivo,
percorrendo un'ala di pubblico silenzioso e compartecipe al rito.
L'apertura della manifestazione, ha visto il saluto dei Sindaci di Pozzallo,
Modica e Scicli preceduto dalla benedizione del Correttore Regionale delle
Misericordie d’Italia, che per l'occasione ha voluto essere presente all' evento
di Pozzallo.
In un susseguirsi di momenti, dove le testimonianze di protagonisti delle varie
istituzioni e dei volontari Croce Rossa, Protezione Civile e Misericordie,
cooperano nell'emergenza sbarchi di migranti, si sono avvicendate con recita
di poesie di Andrea Tidona, Giovanni Rosa e le artistiche e piacevolissimi
quadri coreografici della scuola di danza Amigdala di Modica.
La manifestazione a Pozzallo è stata preceduta dalla presenza dell'Icona
giubilare all'Ospedale maggiore Nino Baglieri di Modica (nella foto), dove ha sostato
presso la hall del nosocomio alla presenza di un folto gruppo di volontari
ospedalieri, della Misericordia, degenti e personale sanitario che hanno
recitato, guidati dal cappellano Don Salvatore Cerruto, il Santo Rosario ai
piedi dell'Icona, simbolo di speranza cristiana e di conforto per gli ammalati
ed al cospetto dell'effigia del servo di Dio Nino Baglieri.