Pozzallo, alla Villa comunale l'arrivo dell'Icona Giubilare delle Misericordie

In una splendida cornice di pubblico, domenica sera presso la Villa

Comunale di Pozzallo, si è tenuto l'annunciato evento dell'arrivo della Icona

Giubilare delle Misericordie d'Italia, benedetta da Papa Francesco.

La venuta a Modica è stata organizzata e voluta dalla Misericordia in

occasione dell'anno Santo, ed ha avuto tappa unica in provincia di Ragusa.

Presenti le rappresentanze delle autorità civili, religiose e militari, l'Icona è

stata accolta proveniente e trasportata da un mezzo sanitario della

Confederazione Misericordie, in uno scenario suggestivo ed emotivo,

percorrendo un'ala di pubblico silenzioso e compartecipe al rito.

L'apertura della manifestazione, ha visto il saluto dei Sindaci di Pozzallo,

Modica e Scicli preceduto dalla benedizione del Correttore Regionale delle

Misericordie d’Italia, che per l'occasione ha voluto essere presente all' evento

di Pozzallo.

In un susseguirsi di momenti, dove le testimonianze di protagonisti delle varie

istituzioni e dei volontari Croce Rossa, Protezione Civile e Misericordie,

cooperano nell'emergenza sbarchi di migranti, si sono avvicendate con recita

di poesie di Andrea Tidona, Giovanni Rosa e le artistiche e piacevolissimi

quadri coreografici della scuola di danza Amigdala di Modica.

La manifestazione a Pozzallo è stata preceduta dalla presenza dell'Icona

giubilare all'Ospedale maggiore Nino Baglieri di Modica (nella foto), dove ha sostato

presso la hall del nosocomio alla presenza di un folto gruppo di volontari

ospedalieri, della Misericordia, degenti e personale sanitario che hanno

recitato, guidati dal cappellano Don Salvatore Cerruto, il Santo Rosario ai

piedi dell'Icona, simbolo di speranza cristiana e di conforto per gli ammalati

ed al cospetto dell'effigia del servo di Dio Nino Baglieri.