Estorsione e turbativa d'asta in concorso: 4 misure cautelari a Floridia

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della Tenenza di Floridia hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, su richiesta della Procura, nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione e turbativa d'asta in concorso. Si tratta di Maurizio Assenza, 60 anni, finito in carcere. Era in affidamento ai servizi Ssciali; del fratello Jimmy Assenza (agli arresti domiciliari), Gianluca Spada, 49 anni, titolare di un'autocarrozzeria e Davide Faila di 49, consulente immobiliare per le aste giudiziarie. A questi due il gip ha concesso l'obbligo di firma all'autorità giudiziaria con annesse prescrizioni. Maurizio Assenza ( difeso dagli avvocati Antonio Meduri e Franca Auteri) sarebbe stato il capo dell'organizzazione. Si tratta di un volto conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e in materia di armi e già condannato per mafia.

L'attivita' investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, è scaturita dal danneggiamento con un incendio di un'abitazione sottoposta ad asta giudiziaria nel comune di Floridia. Le indagini, che sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa da ottobre 2024 a marzo 2025, hanno permesso di raccogliere molteplici elementi a carico dei quattro indagati, ritenuti responsabili di estorsioni e turbativa d'asta poste in essere nei confronti dei dirigenti di una società avente come scopo quello di acquistare immobili all'asta per poi rivenderli come investimento. Gli indagati, proprietari di un immobile commerciale del valore di circa 60.000 euro, situato a Floridia e al centro di procedura d'asta giudiziaria, hanno costretto i soci aggiudicatari all'asta dell'immobile, a non procedere al saldo per il definitivo acquisto, turbando cosi' la gara di pubblico incanto. Nel corso dell'indagine e' emerso l'interesse degli odierni indagati anche su altri immobili presenti nella provincia e oggetto di aste giudiziarie, tra cui una villetta nella località turistica di Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa. Nell'inchiesta altre due persone legate a Maurizio Assenza risultato iscritte nel registro degli indagati. Il prossimo 22 agosto si terrà l'interrogatorio di garanzia da parte del Gip.

(Nel riquadro della foto da sinistra Maurizio Assenza ws il fratello Jimmy. In basso da sinistra Gianluca Spada e Davide Failla)