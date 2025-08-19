Maltempo nell'Ennese: due auto nel torrente a Leonforte, c'è un disperso

Due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, nell'Ennese, a causa del maltempo che ha interessato la zona. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza risulta dispersa. Sul luogo hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, con i nuclei cinofili e quelli fluviali, e anche un elicottero arrivato da Catania. Secondo le prime informazioni le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla provinciale 39 e parallela al torrente Crisa in contrada Noce, a poca distanza dal depuratore. Il corso d'acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza: in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. "C'è stata una bomba d'acqua - dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi - e le tre persone sono state travolte dall'acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell'auto. L'altra persona è dispersa. L'elicottero dei vigili del fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche sono continuate via terra e coi sommozzatori".