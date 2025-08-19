ou
ULTIME NOTIZIE

Ragazzo di 15 anni in bici travolto e ucciso nel Padovano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Maltempo nell'Ennese: due auto nel torrente a Leonforte, c'è un disperso

Maltempo nell'Ennese: due auto nel torrente a Leonforte, c'è un disperso

CronacaEnna

Due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, nell'Ennese, a causa del maltempo che ha interessato la zona. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza risulta dispersa. Sul luogo hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, con i nuclei cinofili e quelli fluviali, e anche un elicottero arrivato da Catania. Secondo le prime informazioni le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla provinciale 39 e parallela al torrente Crisa in contrada Noce, a poca distanza dal depuratore. Il corso d'acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza: in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. "C'è stata una bomba d'acqua - dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi - e le tre persone sono state travolte dall'acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell'auto. L'altra persona è dispersa. L'elicottero dei vigili del fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche sono continuate via terra e coi sommozzatori".

Potrebbero Interessarti