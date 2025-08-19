ou
Arrivato a Militello Val di Catania il feretro di Baudo: la piazza lo applaude

San Giovanni in Fiore, la Finanza sequestra due distributori bevande: alcolici anche di notte

Sequestrati a San Giovanni in Fiore due distributori automatici che erogavano bevande alcoliche anche durante le ore notturne.
Elevate sanzioni amministrative per diecimila euro al gestore degli impianti.
Il sequestro é stato eseguito dai finanzieri della tenenza di San Giovanni in Fiore che, in concomitanza con l'aumento dell'afflusso turistico per il periodo estivo, hanno controllato numerosi distributori automatici di cibi e bevande, riservando particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla vendita di alcolici, che é vietata nella fascia oraria tra mezzanotte e le sette del mattino.

