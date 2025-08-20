ou
Arrivato a Militello Val di Catania il feretro di Baudo: la piazza lo applaude

CronacaCatania

Il carro funebre Maserati col feretro di Pippo Baudo è arrivato a Militello in Val di Catania accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne. Il mezzo si è fermato davanti la chiesa di Santa Maria della Stella dove sarà sistemato per l'apertura della camera ardente domattina.
All' rrivo c'è stato un lungo applauso dei presenti. Nel pomeriggio si svolgeranno i funerali dell'autore televisivo cui parteciperanno tra gli altri il presidente del Senato Ignazio la Russa, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, in rappresentanza del governo, e il governatore Renato Schifani

