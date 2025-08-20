Modica, "a spasso" sui Santoni di San Pietro: oltraggio ai beni culturali

Non c'è veramente limite alla stupidità: un ragazzino "a spasso" su una delle statue della scalinata del Duomo di San Pietro di Modica. Una "impresa" che, a quanto riferiscono alcuni testimoni, si sarebbe svolta sotto lo sguardo compiaciuto di un gruppo di turisti, genitori del ragazzo compresi. Questi ultimi si sarebbero anche risentiti ad un rimprovero di alcuni passanti. Un gesto favorito, purtroppo, anche dall'assenza di controlli e di vigilanza nelle zone più frequentate della città: si aspetta ancora una soluzione alla drammatica carenza di agenti di Polizia locale; i vigili urbani sono spariti dal centro storico semplicemente perchè ormai si contano sulle dita di una sola mano. Una situazione che, come dimostra l'episodio documentato da un nostro lettore, favorisce gli atti di vandalismo e di oltraggio ai beni culturali e monumentali della città. Vale la pena di ricordare, tra l'altro, che il Duomo di San Pietro è patrimonio Unesco. Si faccia qualcosa di serio prima che certi atteggiamenti diventino pericolosamente abituali.