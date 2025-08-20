ou
ULTIME NOTIZIE

Pascolo abusivo a Palermo, mucche a Borgo Nuovo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, il 1° Settembre Trezeguet al Fan Club Juve

Modica, il 1° Settembre Trezeguet al Fan Club Juve

CronacaRagusa

Lunedì primo settembre, sarà a Modica ospite del nostro club, l’ex calciatore della Juventus, David Trezeguet. "Si tratta di un evento straordinario - afferma il presidente del Club, Giorgio Arena - che annunciamo con grande piacere e che richiama nella nostra città appassionati di calcio e tifosi della Juventus. E ci sarà l’occasione -prima della cena riservata agli iscritti al club ed agli ospiti che si terrà al Modica Palace Hotel- per incontrare ed ascoltare David Trezeguet in un incontro pubblico che si terrà nell’atrio di Palazzo San Domenico, a partire dalle 19.00 e durante il quale il campione francese (71 presenze e 34 reti con i Blues), che ha vinto con la sua Nazionale i Mondiali del 1998 e l’Europeo del 2000 e che ha vestito per 320 volte la maglia della Juventus in 10 stagioni, realizzando 171 reti -miglior marcatore straniero di sempre nella storia della Juve-, si racconterà e racconterà la sua storia e il suo grande amore per la maglia bianconera".

Potrebbero Interessarti