Pascolo abusivo a Palermo, mucche a Borgo Nuovo

Scicli, immigrato ucciso a coltellate da connazionale: caccia all'omicida

Scicli, immigrato ucciso a coltellate da connazionale: caccia all'omicida

CronacaRagusa

Finisce in tragedia una lite tra immigrati in contrada Corvo, a Scicli. Un extracomunitario di 35 anni è stato uccio a coltellate da un connazionale dopo una violenta lite. L’omicidio si è consumato, intorno alle 11. Dell’aggressore nessuna traccia. La vittima è stata raggiunta da alcuni fendenti, rivelatisi fatali. Sul posto sono state inviate delle ambulanze. L’uomo, che lavorava in un’azienda agricola, è morto dissanguato per via delle gravi ferite riportate, nonostante i tentativi disperati di salvarlo. In un primo momento era stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sono in corso le indagini per fare luce piena luce sull’accoltellamento e rintracciare l’aggressore. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato la lite finita nel sangue.

