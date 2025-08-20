Detenuto suicida a piazza Lanza a Catania, Uilpa: "E' una strage infinita"

Un detenuto extracomunitario di 34 anni si è impiccato nel bagno della sua cella della Casa Circondariale di Catania-Piazza Lanza lunedì scorso, ma la tragica notizia si è appresa solo ora. Lo rende noto, Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

"Sale così a 54 (piu un ammesso al lavoro all'esterno) il numero dei ristretti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno, cui bisogna aggiungere 3 operatori - aggiunge il sindacalista -.

Una strage senza fine che peraltro espone gli incolpevoli operatori, in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, a ripercussioni amministrative e penali in un sistema che è completamente disfunzionale dalle fondamenta. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni ne prendano compiutamente atto e agiscono di conseguenza. La crisi penitenziaria peggiora di in giorno in giorno", conclude De Fazio