Imbarcazione da diporto si arena a Marettino: avviate indagini

La sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, la notte scorsa, ha ricevuto una segnalazione riguardante un'imbarcazione da diporto che procedendo ad elevata velocità si è arenata nella spiaggia di "Praia dei Nacchi" presso l'Isola di Marettimo. I militari della Guardia Costiera di Marettimo sono intervenuti sul posto, insieme ai Carabinieri, accertando che probabilmente il mezzo nautico era stato da poco rubato e chi lo conduceva deliberatamente si è arenato sulla spiaggia dove nelle vicinanze, tra l'altro, si stava svolgendo una festa organizzata alla presenza di circa 30 persone. L'uomo è stato, successivamente, trasportato con elicottero presso l'ospedale di Trapani per accertamenti come disposto dal personale della Guardia Medica di Marettimo. Sono al vaglio da parte degli inquirenti le motivazioni dello sconsiderato comportamento da parte del conduttore del mezzo nautico per capire meglio le circostanze che hanno provocato il sinistro e per cui è stata avviata un'inchiesta amministrativa da parte del personale della Capitaneria di porto di Trapani.