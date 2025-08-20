ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa Calcio, Gaetano Lucenti è il nuovo allenatore

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Pascolo abusivo a Palermo, mucche a Borgo Nuovo

Pascolo abusivo a Palermo, mucche a Borgo Nuovo

CronacaPalermo

Il Nucleo Benessere animale della Polizia Municipale di Palermo, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, questa mattina, ha effettuato un intervento nel quartiere Borgo Nuovo, rilevando la presenza di un pascolo abusivo in via Erice.
"Gli uomini della Polizia Municipale, giunti sul posto - dichiara l'assessore Fabrizio Ferrandelli, che è prontamente intervenuto - hanno provveduto in mia presenza a denunciare per pascolo abusivo il proprietario degli animali e ad applicare tutte le sanzioni a tutela degli animali e della salute pubblica. Hanno, infine, attivato il servizio di prevenzione veterinario dell'ASP per l'erogazione delle altre prescrizioni".
Sempre a Borgo Nuovo, in via Casteldaccia, è arrivata un'altra segnalazione su alcune mucche che pascolavano liberamente per il quartiere. Anche in questo caso, gli agenti della Polizia Municipale, insieme all'assessore Ferrandelli, sono intervenuti per mettere in sicurezza gli animali.

Potrebbero Interessarti