ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa Calcio, Gaetano Lucenti è il nuovo allenatore

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Bloccato a Solarino con 25 grammi di cocaina già suddivisa: denunciato

Bloccato a Solarino con 25 grammi di cocaina già suddivisa: denunciato

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Solarino, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi, martedì sera hanno denunciato in stato di libertà un 36enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, poiché trovato in possesso di 25 grammi di cocaina suddivisa in 4 involucri termosaldati. L’uomo aveva attirato l’attenzione dei Carabinieri poiché si aggirava con una torcia tra le mura di un rudere in vicolo Goldoni.

Potrebbero Interessarti