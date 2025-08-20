Bloccato a Solarino con 25 grammi di cocaina già suddivisa: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Solarino, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi, martedì sera hanno denunciato in stato di libertà un 36enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, poiché trovato in possesso di 25 grammi di cocaina suddivisa in 4 involucri termosaldati. L’uomo aveva attirato l’attenzione dei Carabinieri poiché si aggirava con una torcia tra le mura di un rudere in vicolo Goldoni.