Siracusa, allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato

Esito accertamenti effettuati in viale Ermocrate, in un’area da tempo di fatto adibita a discarica abusiva, i Carabinieri della Stazione di Ortigia, coadiuvati da personale della Polizia Ambientale del Comune di Siracusa, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne per attività di gestione rifiuti non autorizzata e per furto di energia elettrica poiché l’uomo, per la propria attività, sfruttava la rete di distribuzione pubblica dell’energia attraverso un allaccio abusivo. L’area, costituita da un capannone industriale e dal terreno circostante, è stata sottoposta a sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa poiché in essa veniva esercitata l’attività di commercio all’ingrosso di materiale ferroso senza la prescritta autorizzazione.