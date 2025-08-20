ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa Calcio, Gaetano Lucenti è il nuovo allenatore

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siracusa, allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato

Siracusa, allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato

CronacaSiracusa

Esito accertamenti effettuati in viale Ermocrate, in un’area da tempo di fatto adibita a discarica abusiva, i Carabinieri della Stazione di Ortigia, coadiuvati da personale della Polizia Ambientale del Comune di Siracusa, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne per attività di gestione rifiuti non autorizzata e per furto di energia elettrica poiché l’uomo, per la propria attività, sfruttava la rete di distribuzione pubblica dell’energia attraverso un allaccio abusivo. L’area, costituita da un capannone industriale e dal terreno circostante, è stata sottoposta a sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa poiché in essa veniva esercitata l’attività di commercio all’ingrosso di materiale ferroso senza la prescritta autorizzazione.

Potrebbero Interessarti