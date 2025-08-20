Modica, ricognizione dei danni causati dalla tromba d'aria

“E’ pubblicato sulla homepage del sito internet del Comune di Modica l’avviso pubblico che offre la possibilità di presentazione delle istanze per la ricognizione dei danni subiti a causa della tromba d’aria di sabato scorso, 16 agosto. Lo comunica la sindaca di Modica, Maria Monisteri. Nelle prossime ore, la Giunta Municipale delibererà per presentare istanza alla Regione per la dichiarazione dello stato di calamità in seguito al grave evento atmosferico dello scorso fine settimana. Sono anche pubblicate le schede relative alla specifica dei danni subiti e nell' istanza è possibile inserire oltre ai danni alle strutture, anche quelli subiti da beni mobili. Le schede in allegato dovranno essere compilate ed inviate al Comune entro 10 giorni dalla data della pubblicazione al seguente indirizzo PEC: unitaoperativa7.comune.modica@pec.it. In alternativa, le schede possono essere protocollate in triplice copia all'Ufficio Protocollo del Palazasi. Una volta compilate e inviate, sarà cura dell'Ufficio di Protezione Civile trasmetterle, in tempo utile, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile”