ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa Calcio, Gaetano Lucenti è il nuovo allenatore

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, ricognizione dei danni causati dalla tromba d'aria

Modica, ricognizione dei danni causati dalla tromba d'aria

CronacaRagusa

“E’ pubblicato sulla homepage del sito internet del Comune di Modica l’avviso pubblico che offre la possibilità di presentazione delle istanze per la ricognizione dei danni subiti a causa della tromba d’aria di sabato scorso, 16 agosto. Lo comunica la sindaca di Modica, Maria Monisteri. Nelle prossime ore, la Giunta Municipale delibererà per presentare istanza alla Regione per la dichiarazione dello stato di calamità in seguito al grave evento atmosferico dello scorso fine settimana. Sono anche pubblicate le schede relative alla specifica dei danni subiti e nell' istanza è possibile inserire oltre ai danni alle strutture, anche quelli subiti da beni mobili. Le schede in allegato dovranno essere compilate ed inviate al Comune entro 10 giorni dalla data della pubblicazione al seguente indirizzo PEC: unitaoperativa7.comune.modica@pec.it. In alternativa, le schede possono essere protocollate in triplice copia all'Ufficio Protocollo del Palazasi. Una volta compilate e inviate, sarà cura dell'Ufficio di Protezione Civile trasmetterle, in tempo utile, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile”

Potrebbero Interessarti