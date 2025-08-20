Modica Calcio, svelate le nuove maglie per la stagione 2025-2026: ora si pensa alla Coppa Italia col Palazzolo

Serata dedicata interamente agli sponsor, quella andata in scena martedì presso La Merceria e Frog di Modica Bassa. Un classico per il Modica Calcio che da sempre ha organizzato un incontro con tutti i sostenitori del progetto a pochi giorni dall’inizio della stagione, per ringraziarli del loro supporto e dimostrate l’importanza di ognuno di loro per la sostenibilità del progetto.

La serata, guidata da Salvatore Cannata, ha visto protagonisti i colori rossoblù e coloro che li sostengono come partner commerciali, in un progetto, quello del Modica Calcio, che da sempre ha voluto creare una rete di imprenditori, un network che possa rendere questo progetto sostenibile e fruibile nel tempo, con l’unico obiettivo di dare un futuro solido ai colori rossoblù e a tutti coloro che ne faranno parte, in campo e fuori.

Durante la serata sono state presentate anche le nuove maglie che accompagneranno la stagione 2025/2026, la prima, rigorosamente a righe rossoblù, la seconda a tinta unica bianca con fasce laterali antracite e la terza, che ogni anno stupisce per stile e novità, che in questa stagione sarà nera con un campo magnetico di colori e forme ad esaltarne lo stile. Chiusa la Kermesse anche quest’anno, adesso ci si concentrerà solamente sul campo in vista della prima gara di Coppa Italia contro il Palazzolo.