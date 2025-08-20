ou
Pnrr, Faraone (IV):Salvini si occupa di tutto tranne che di infrastrutture

"La responsabilità dei ritardi dei treni, che non ci sono solo ad agosto ma tutto l'anno, è di un ministro, Salvini, che si occupa di tutto, di vaccini, di Putin, di lottizzare le autorità portuali, tranne che di infrastrutture". Lo ha detto a L'aria che tira su La7 il deputato di Italia Viva Davide Faraone, vicepresidente del partito.
"Il problema è il Pnrr, sul quale il ministero delle infrastrutture è in ritardo clamoroso. La Banca d'Italia dice che solo il 2% dei cantieri è stato chiuso, che il 40% è in ritardo, che solo la metà di quelli sopra i 5 milioni è stato aperto e che a fine 2024 era stato speso l'8% delle risorse. Siccome - spiega Faraone - i progetti Pnrr devono essere chiusi nel 2026, il governo sta spostando le opere che non riesce a completare su altri fondi che non hanno scadenza temporale ravvicinata. Sono molto preoccupato".

