Dipasquale (Pd) presenta Ddl su minimo salariale nei contratti della Regione

PoliticaPalermoRagusa

“Ho presentato un Ddl a tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della regione Sicilia. Il Ddl prevede una retribuzione minima salariale di 9 euro lordi l’ora per i dipendenti delle aziende che lavorano, in appalto o sub-appalto, per la pubblica amministrazione regionale”, ad annunciarlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.
“Il Ddl - aggiunge Dipasquale - si prefigge l’obiettivo di tutelare i lavoratori che attualmente hanno una retribuzione inferiore, che in molti casi non sono coperti da contratti collettivi e che non riescono, così come previsto dall’art. 36 della nostra Costituzione, ad avere una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa“.
“Il salario minimo - conclude Dipasquale - non è solo una misura economica, ma di un impegno etico verso una società più equa, aumenta il potere d’acquisto, riduce la dipendenza dai sussidi pubblici e incentiva la produttività“.

