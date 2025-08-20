Black Jack a passo di record nella regata di vela Palermo - Montecarlo

Passo record per Black Jack, l'imbarcazione favorita della Palermo-Montecarlo, regata di vela in corso di svolgimento.

L'arrivo è atteso intorno alle 5 di domattina, tre ore sotto al record della manifestazione, che al momento è di 44 ore, 34 minuti, 24 secondi.

Le prime 30 ore di navigazione hanno confermato le previsioni: dopo l'avvio dal golfo di Mondello con sole e vento sui 10 nodi, solo un paio d'ore al centro del Tirreno meridionale per una bolla di vento leggero hanno rallentato la corsa della flotta, rimasta piuttosto compatta ad eccezione del maxi Black Jack 100, in fuga sin dalle prime ore di gara.

Black Jack ha passato il cancello obbligatorio dentro la baia di Porto Cervo alle 10:39 di mercoledi 20 agosto, con vento da 130 gradi sui 15-18 nodi. Oltre quattro ore dopo, alle 14:48, ha tagliato il gate la seconda barca, Arkas, seguita al terzo dal catamarano Falcon (15:00) e al quarto dal VO65 Sisi (15:25) e poi da Intuition (15:46). Le previsioni indicano un aumento del vento nella parte settentrionale della regata, saranno ore impegnative per tutti.