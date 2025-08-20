ou
ULTIME NOTIZIE

Hotel di Ragusa: 'nessuna prenotazione se sostieni governo su Gaza'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Black Jack a passo di record nella regata di vela Palermo - Montecarlo

Black Jack a passo di record nella regata di vela Palermo - Montecarlo

SportPalermo

Passo record per Black Jack, l'imbarcazione favorita della Palermo-Montecarlo, regata di vela in corso di svolgimento.
L'arrivo è atteso intorno alle 5 di domattina, tre ore sotto al record della manifestazione, che al momento è di 44 ore, 34 minuti, 24 secondi.
Le prime 30 ore di navigazione hanno confermato le previsioni: dopo l'avvio dal golfo di Mondello con sole e vento sui 10 nodi, solo un paio d'ore al centro del Tirreno meridionale per una bolla di vento leggero hanno rallentato la corsa della flotta, rimasta piuttosto compatta ad eccezione del maxi Black Jack 100, in fuga sin dalle prime ore di gara.
Black Jack ha passato il cancello obbligatorio dentro la baia di Porto Cervo alle 10:39 di mercoledi 20 agosto, con vento da 130 gradi sui 15-18 nodi. Oltre quattro ore dopo, alle 14:48, ha tagliato il gate la seconda barca, Arkas, seguita al terzo dal catamarano Falcon (15:00) e al quarto dal VO65 Sisi (15:25) e poi da Intuition (15:46). Le previsioni indicano un aumento del vento nella parte settentrionale della regata, saranno ore impegnative per tutti.

Potrebbero Interessarti