Hotel di Ragusa: 'nessuna prenotazione se sostieni governo su Gaza'

"Se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato" a Gaza "la preghiamo di cancellare la sua prenotazione con noi e di prenotare altrove". E' la risposta che una struttura alberghiera di Ragusa ha inviato a una cittadina israeliana che stava organizzando un viaggio in Sicilia. La notizia, riportata dal sito israeliano Ynet, e' stata confermata all'AGI dal titolare della struttura. Yulia Sharitz, residente a Rishon LeZion, stava prenotando una vacanza con il marito e un'altra coppia di amici per la fine di settembre a Ragusa, in Sicilia. Il giorno dopo aver prenotato i vari hotel per il viaggio, la donna ha ricevuto un'email da uno degli alberghi di Ragusa, il P43 Sicilian Suites, che diceva: "Buonasera Yulia. Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Gaza, quindi se ritieni che il tuo governo stia agendo in modo appropriato, ti preghiamo di cancellare la tua prenotazione con noi e di prenotare altrove. Ma se anche tu sei sconvolta dagli eventi degli ultimi due anni, saremo lieti di darti il benvenuto per un piacevole soggiorno". "Sono rimasta molto sorpresa nel vedere questo messaggio, perche' non mi era mai capitato niente del genere", racconta la donna al sito di notizie israeliano che ha pubblicato lo screenshot della risposta. "Ho prenotato altri cinque hotel in Sicilia e tutte le prenotazioni sono state confermate, senza alcun problema". La donna ha deciso di non rispondere ai proprietari e di annullare la prenotazione: "Ero furiosa, ma non volevo entrare in conflitto con loro perche' bisogna farlo con saggezza. Onestamente, e' stata una fortuna che sia finita cosi', penso che se fossimo andati ci avrebbero semplicemente buttati fuori", racconta. "Non c'e' assolutamente nessuna forma di razzismo da parte nostra - dice all'AGI Andrea Leanza, il titolare della struttura - ma solo la condanna di ogni guerra e ogni forma di violenza". "Noi condanniamo senza nessuna riserva quello che e' successo il 7 ottobre - premette il titolare dell'hotel contattato telefonicamente - ma siamo contro ogni guerra e siamo sconvolti dalla reazione del governo israeliano e dalle violenze che in questi tre anni sono state perpetrate nei confronti della popolazione civile di Gaza. Per questo motivo abbiamo deciso di rispondere con quella mail alla signora. La decisione di cancellare la prenotazione e' stata sua. Se lei avesse risposto che non le interessa la politica, o avesse preso le distanze da quello che il governo israeliano sta facendo a Gaza sarebbe stata accolta e saremmo stati felici di farle trascorrere un soggiorno piacevole. Abbiamo pensato di scriverle anche per evitare che potessero nascere delle discussioni, con noi o con altri ospiti", conclude