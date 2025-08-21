ou
Niente ambulanze nè ossigeno a Chiaramonte Gulfi, il sindaco presenta 2 esposti in Procura a Ragusa

Salute e MedicinaRagusa

Il sindaco d iChiaramonte Gulfi (Ragusa), Mario Cutello ha presentato due esposti alla Procura di Ragusa per denunciare alcune carenze sanitarie che si verificano nel territorio del suo comune. Ilprimo cittadino ha lamentato il fatto che la Seus 118 abbia deciso di "sospendere il servizio di assistenza 118 presso il presidio territoriale di emergenza (PTE) a Chiaramonte Gulfi.Cutello ha presentato anche un secondo esposto per la "carenza di ossigeno gassoso terapeutico nelle farmacie della cittadina "e nel presidio sanitario. "L'ossigeno gassoso terapeutico non è semplicemente una risorsa sanitaria: rappresenta la linea sottile che spesso separa la vita dalla morte. In questi giorni,però, il presidio sanitario di Chiaramonte Gulfi si è trovato senza scorte, lasciando medici e pazienti senza uno strumento essenziale per le cure d'urgenza" dice Cutello.

