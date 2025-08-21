ou
Controlli della polizia ad Avola, 2 arresti: uno per armi, l'altro per droga

Controlli della polizia ad Avola, 2 arresti: uno per armi, l'altro per droga

CronacaSiracusa

Nel pomeriggio di ieri, ad Avola, la Squadra Mobile ed il Commissariato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Il primo soggetto, ventunenne, agli arresti domiciliari per reati in materia di armi, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 con la canna modificata e rifornita di 8 colpi, ed è stato pertanto arrestato per detenzione illegale di arma clandestina. Il secondo soggetto, in regime di detenzione domiciliare per spaccio, al momento del controllo, in un primo momento non si è accorto di trovarsi di fronte a dei poliziotti; pertanto, ha cercato di cedere loro circa 22 grammi di hashish. Una volta compresa la situazione, l’uomo ha tentato disfarsi di un panetto di cento grammi, lanciandolo dalla finestra, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Entrambi, al termine della redazione di rito, sono stati accompagnati al carcere di Cavadonna.

