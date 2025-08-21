Marsala, tolleranza zero per chi lancia rifiuti dalle auto nelle strade
E' entrata in vigore una nuova normativa che introduce la tolleranza zero contro chi getta rifiuti dalle auto. Le telecamere di videosorveglianza saranno prove valide: basterà la targa per sanzionare il responsabile, anche settimane dopo.
Cosa prevedono le nuove norme nazionali: Multe da 1.500 a 18.000 euro; Sospensione della patente fino a 6 mesi; Arresto fino a 5 anni e mezzo per smaltimento illecito in zone protette;;Confisca del veicolo.
Su quest'ultimo punto, in particolare, il sindaco Massimo Grillo afferma: “Nel condividere l'inasprimento delle sanzioni perchè la salute e l'ambiente vanno tutelati, esprimo soddisfazione visto che Marsala è stata la prima città in Italia a introdurre il provvedimento per il fermo amministrativo dei veicoli usati per abbandonare rifiuti. Oggi quella scelta, condivisa con l'ex comandante Menfi, è legge nazionale”.
E proprio sul fronte del contrasto all'abbandono dei rifiuti, il neo Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Giuseppe D'Alessandro - d’intesa con il sindaco Grillo - avvierà nei prossimi giorni un’azione di contrasto e controllo su tutto il territorio comunale. E ciò, tenuto conto anche della prossima implementazione dei sistemi di videosorveglianza in “aree sensibili”, con due progetti già presentati al Ministero dell'Interno, per un investimento complessivo di circa 550 mila euro. A finanziamento ottenuto, Marsala potrà contare oltre 250 telecamere posizionate tra centro, periferia e borgate.