Baudo fa ascolti anche da morto, più di 2 milioni alla tv per i funerali di Militello

L'ultimo saluto a Pippo Baudo, nella diretta del Tg1 che nel pomeriggio di ieri ha seguito i funerali del presentatore a Militello in Val di Catania, è stato condiviso da 2 milioni 202 mila spettatori, pari al 25,7% di share. Sempre a Baudo era dedicato "Ho fatto 13!", in prima serata su Rai 1, che ha totalizzato 1 milione 683 mila spettatori con il 13,7% di share. Numeri che confermano la popolarità dell'artista di Militello Val Catania, amatissimo dagli italiani. Baudo fa ascolti anche da morto.

"Con profonda gratitudine desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni hanno voluto salutare papà", dice Tiziana Baudo all'ANSA, all'indomanidel funerale di Pippo Baudo nella sua Militello in Val di Catania. Inondata dal calore della gente nel paese di origine di Baudo, la figlia dice: "La vostra presenza, i vostri gesti e le vostre parole hanno reso evidente non solo la stima e il rispetto verso l'uomo di televisione, ma soprattutto l'immenso affetto verso la straordinaria persona che era il mio papà: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande. Vi abbraccio tutti con sincero affetto".