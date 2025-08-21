ou
Scicli, a Donnalucata maxi sequestro di sdraio e sedie lasciate in spiaggia

Prosegue l'eruzione dell'Etna, altra bocca effusiva a 3200 metri

CronacaCatania

Sull'Etna sono aperte tre boccheveffusive. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,vosservatorio Etneo segnala che si è aperta una nuova boccaveffusiva sul fianco meridionale del cratere di Sud-Est, a unavquota di circa 3200 metri che alimenta un flusso lavico che sipropaga verso sud-ovest. Prosegue inoltre l'attività effusiva dalle due bocche situatea quote di circa 3100 metri e 2980 metri già segnalata."Continua l'attività stromboliana al cratere di Sud-Est - dice Ingv - accompagnata da emissioni di cenere vulcanica che sidisperdono rapidamente in atmosfera.

