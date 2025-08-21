ou
Scicli, a Donnalucata maxi sequestro di sdraio e sedie lasciate in spiaggia

Santa Croce Camerina, bimbo di 2 anni muore annegato in piscina

CronacaRagusa

Un bimbo di dSue anni è annegato in una piscina nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.
Il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all'attenzione degli adulti.
Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un oleificio.
Avvertito il 118, i sanitari hanno provato a lungo a rianimare il bimbo, ma non c'è stato nulla da fare.

