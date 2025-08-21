ou
ULTIME NOTIZIE

Santa Croce, bimbo di 2 anni muore annegato in una piscina gonfiabile

Santa Croce, bimbo di 2 anni muore annegato in una piscina gonfiabile

CronacaRagusa

Tragedia questa mattina a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina: un bambino di due anni è morto annegato in una piscina gonfiabile all’interno di una casa privata. Il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all’attenzione degli adulti. Il corpo del piccolo è stato ritrovato dalla nonna. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il bambino. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano e non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ragusa e Santa Croce Camerina, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La notizia della tragica morte del bambino ha sconvolto e addolorato la comunità locale e la città di Comiso dove la famiglia è molto conosciuta. Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un oleificio.

