Scicli, a Donnalucata maxi sequestro di sdraio e sedie lasciate in spiaggia

Esplose colpi di pistola a San Giovanni Galermo:18enne arrestato

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha individuato e arrestato un catanese di 18 anni che, nella notte tra il 18 eil 19 agosto scorso, avevano esploso alcuni colpi di pistola inaria mentre si trovavano a bordo di cinque moto di grossacilindrata, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Il giovane era stato fermato dopo una fuga tra le vie delquartiere e trovato in possesso di una pistola clandestina che è stata immediatamente recuperata dai poliziotti della squadravolanti della Questura. Il giovane è stato arrestato perresistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di arma dafuoco clandestina.

