Catania, sequestrate 4 tonnellate di pasta invasa dai parassiti

Quattro tonnellate di pasta confezionata di vari marchi, completamente invasa da parassiti vivi (punteruolo del grano), sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Catania durante una verifica igienico sanitaria in una struttura della grande distribuzione in un centro commerciale nell'area etnea. La merce era in parte esposta su scaffali pronta per la vendita e in parte stipata in un deposito. Contestualmente il titolare dell'attività è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria ed è stato interdetto l'utilizzo del deposito sino alla sanificazione di tutti gli ambienti Il punteruolo nella pasta confezionata è il risultato della presenza di uova o larve di insetti del grano all'interno della confezione, prima che questa venga sigillata. Questi parassiti possono infestare i cereali, inclusa la pasta, durante la produzione o lo stoccaggio, le loro uova possono sopravvivere ai processi di lavorazione. Le uova o le larve possono essere presenti nella farina o nei chicchi di grano utilizzati per produrre la pasta. Anche se la pasta viene lavorata a temperature che potrebbero uccidere gli insetti adulti, le uova e le larve possono sopravvivere. Ambienti caldi e umidi favoriscono la proliferazione degli insetti.