Scicli, a Donnalucata maxi sequestro di sdraio e sedie lasciate in spiaggia

Guardia costiera di Pozzallo e Polizia municipale di Scicli hanno sequestrato, a Donnalucata, ombrelloni, lettini e vari accessori posizionati come "segnaposti" 24 ore su 24 su alcuni arenili . L’operazione ha preso il via alle prime luci dell’alba di oggi nell’ambito dell’operazione estiva ‘Mare e laghi sicuri 2025’. Il personale della Guardia costiera e quello del Comando Polizia Municipale di Scicli hanno sequestrato ombrelloni, sdraio e materiale vario illecitamente lasciate “a posto fisso” impedendo l’uso pubblico di un tratto di spiaggia libera del litorale di Donnalucata, disseminati su un’area di circa 7000 metri quadrati.
Sanzionati anche i proprietari di due barche lasciate sull’arenile. Le attrezzature da spiaggia poste sotto sequestro (oltre 150 ombrelloni e 150 sedie con vari accessori), sono state depositate in locali comunali di Scicli a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

